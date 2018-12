Schiffsreisen : Kreuzfahrt-News: Achterbahn, Impfungen und Biogas

Die Kreuzfahrt-Reedereien haben einiges geplant: So will Carnival Cruise Line sein Schiff «Mardi Gras» bald mit einer Achterbahn ausstatten. Hurtigruten setzt künftig auf Biogas-Antrieb. Und die MSC kündigte ein neues Kreuzfahrtschiff für 2023 an.

von dpa

18. Dezember 2018, 11:38 Uhr

Carnival-Kreuzfahrtschiff bekommt eine Achterbahn

Das Kreuzfahrtschiff «Mardi Gras» von Carnival Cruise Line wird eine 244 Meter lange Achterbahn an Bord haben. Das kündigte die Reederei an. Jeweils zwei Personen pro Gefährt sollen mit dem «Ultimate Sea Coaster» über das Schiff sausen können. Das Spitzentempo liege bei 64 km/h. Das neue Schiff mit Platz für bis zu 5200 Passagiere und Flüssiggasantrieb (LNG) wird derzeit in der Meyer Werft im finnischen Turku gebaut. Die Auslieferung ist für den Herbst 2020 geplant.

Kreuzfahrt in warme Gewässer: Trotzdem gegen Grippe impfen lassen

Auf Kreuzfahrten sollten ältere Urlauber gegen Grippe geimpft sein - auch bei Reisen in warmen Regionen der Welt. Dazu rät die Deutsche Gesellschaft für Geriatrie in Köln. In den Tropen und Subtropen komme die Influenza ganzjährig vor. Und auf der Südhalbkugel dann, wenn in Deutschland Sommer und Herbst ist. Die Grippe-Impfung sei für Senioren auf Kreuzfahrten generell sinnvoll. Auf dem Schiff befinden sich viele Menschen auf engem Raum, das Risiko einer Ansteckung ist entsprechend hoch.

Hurtigruten fährt zukünftig mit Biogas aus Fischabfällen

Die Reederei Hurtigruten setzt bei seinen Schiffen zukünftig auch Biogas ein. Gewonnen wird der flüssige Treibstoff aus Fischereiabfällen und anderen organischen Resten, die in Nordeuropa und speziell Norwegen in großen Mengen anfallen. Nach eigener Aussage ist Hurtigruten damit das erste Kreuzfahrtunternehmen, das Schiffe mit fossilfreiem Treibstoff antreibt. Bis 2021 sollen mindestens sechs Schiffe mit Biogas und Batterieantrieb betreiben werden, in Kombination mit LNG.

Hurtigruten fährt seit 1893 im Liniendienst an der norwegischen Küste. Expeditionsschiffe sind außerdem unter anderem in der Antarktis oder rund um Grönland unterwegs.

Arosas neues Flussschiff wird «Alva» heißen

«Alva» lautet der Name des neuen Flusskreuzfahrtschiffs von Arosa. Der Name bedeute im Altnordischen Elfe oder Naturgeist und im Portugiesischen Morgendämmerung, erläutert die Reederei. Das Schiff mit vier Decks und Platz für 126 Passagiere wird ab Mai 2019 auf dem Fluss Douro in Portugal unterwegs sein. 28 Abfahrten soll es im kommenden Jahr geben.

Neues MSC-Schiff heißt «MSC Seashore»

MSC gibt dem ersten Kreuzfahrtschiff der sogenannten Seaside-Evo-Klasse den Namen «MSC Seashore». Das gab die Reederei bekannt. Das Schiff mit Platz für bis zu 5632 Passagiere soll 2021 ausgeliefert werden. Im Vergleich zu den Schwesterschiffen gibt es einige Neuerungen, etwa eine Lounge am Heck. Zudem wird der Exklusiv-Bereich «MSC Yacht Club» vergrößert. Das zweite Seaside-Evo-Schiff soll 2023 in Dienst gestellt werden.

Nicko Cruises bekommt zwei weitere Hochseeschiffe

Das Hochseeschiff «World Explorer» von Nicko Cruises bekommt zwei Schwestern: Die Muttergesellschaft der Reederei hat den Bau von zwei weiteren Expeditionskreuzfahrtschiffen in Auftrag gegeben. Das teilt Nicko Cruises mit. Die «World Voyager» und «World Navigator» sollen 2020 und 2021 in Dienst gestellt werden. Die Schiffe werden über die Eisklasse 1B und die Polarklasse C verfügen. Der Neubau «World Explorer» - das erste Hochseeschiff der Reederei für Flusskreuzfahrten - soll im Mai 2019 in See stechen.