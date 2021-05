MSC Cruises : Kreuzfahrten ab Deutschland mit Landausflügen

Kreuzfahrten von deutschen Häfen aus waren lange Zeit nicht möglich. Nach Aida und Tui Cruises will nun bald auch MSC Cruises von Kiel aus mit Urlaubern ablegen - und Häfen in der Ostsee anlaufen.

Genf | Das Kreuzfahrtschiff „MSC Seaside“ soll ab dem 3. Juli von Kiel aus in See stechen und unterwegs auch in ausgewählten Ostsee-Häfen anlegen. Geplant sind einwöchige Reisen mit Landausflügen in Visby auf Gotland, Stockholm und Tallinn, wie MSC Cruises mitteilt. Für die Landgänge gebe es ein Schutzkonzept unter anderem mit Abstandsregeln und Maskenpfl...

