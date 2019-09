Urlaub auf See : Kreuzfahrtnews: Musik an Board, Großsegler und Expeditionen

Besondere Seefahrten liegen im Trend. So sind bei der Reederei Star Clippers Fernreisen auf einem Segelschiff möglich. Neue Expeditionsrouten von Hamburg nach Norwegen bietet der Kreuzfahrtanbieter Hurtigruten. Tui lässt an Board eine bekannte Band auftreten.

Avatar_prignitzer von dpa

05. September 2019, 11:28 Uhr

Reederei Star Clippers stellt neue Segel-Kreuzfahrten

Die Segelschiffe der Reederei Star Clippers kreuzen bis zum Frühjahr 2021 auf 159 Routen durch die Karibik, das Mittelmeer und die tropischen Gewässer Südostasiens. Der Viermaster «Star Clipper» kreuzt vor Kambodscha, Borneo und Koh Samui. An den Weihnachtsfeiertagen werden die Segel mit Kurs auf Singapur gesetzt. Im Mittelmeer werfen die «Star Flyer» und die «Royal Clipper» vor kleineren Häfen und Inseln den Anker, zum Beispiel in den Gewässern Kroatiens, vor den Pontinischen Inseln Italiens oder entlang der Côte d`Azur und der griechischen Inselwelt.

Tui Cruises 2020 mit Fury in the Slaughterhouse unterwegs

Tui Cruises wird auch im kommenden Jahr wieder mit der Band Fury in the Slaughterhouse unterwegs sein. Vom 28. September bis zum 02. Oktober 2020 trifft Fury in the Slaughterhouse an Bord der «Mein Schiff 4» wieder auf weitere deutsche Musikgrößen. Die Route führt von Kiel über Kopenhagen und Oslo nach Hamburg. Die Seefahrt wird in wenigen Wochen buchbar sein.

Hurtigruten Seereisen ab 2021 regelmäßig ab Hamburg

Der Kreuzfahrtanbieter Hurtigruten bietet für die Saison 2021/2022 regelmäßig Expeditions-Seereisen ab Hamburg an. Insgesamt neun neue Häfen wurden für die Reisen angefahren. Die neuen Routen führen unter anderem zu den folgenden Häfen: Lofoten, Vesterålen, Senja, Lyngen Alpen, Havnnes, Træna, Alta, Fjærland, Narvik sowie Stavanger. Neben den Expeditions-Seereisen wird Hurtigruten auch weiterhin Postschiffreisen an der Küste Norwegens anbieten. Alle Reisen können bereits jetzt gebucht werden.

Oceania Cruises hat 2021 fast 100 neue Routen im Programm

Die Kreuzfahrtreederei Oceania Cruises hat ihr Programm für die Saison 2021 vorgestellt: 110 Routen, 97 davon komplett neu. Insgesamt 15 Häfen werden zum ersten Mal angelaufen. Darunter sind der Eskifjördur Fjord in Island, die Stadt Monopoli in Italien, von der aus die als Unesco-Kulturerbe geschützte Stadt Alberobello erreichbar ist, und San Sebastían im Baskenland. 13 Fahrten starten oder enden im türkischen Istanbul. Alle Routen sind ab sofort buchbar.