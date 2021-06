Schiffsreisen : Kreuzfahrtsaison jetzt auch in Hamburg gestartet

Weiter sinkende Inzidenzen machen auch Kreuzfahrten wieder möglich. Nachdem die ersten Kreuzfahrtschiffe der Saison in Kiel bereits abgelegt haben, heißt nun auch in Hamburg: Leinen los.

Hamburg | Nach monatelanger Corona-Zwangspause ist die Kreuzfahrtsaison nun auch in Hamburg gestartet. Die „Hanseatic nature“ der Reederei Hapag-Lloyd Cruises legte am Dienstagabend (15. Juni) vom Kreuzfahrtterminal in Altona zu einer einwöchigen Reise ab, die zu den norwegischen Fjorden führt. Kreuzfahrten ab Hamburg sind nach den jüngsten Lockerungsbeschlü...

