Erneuerung der Flotte : Kreuzfahrtschiff «Bremen» verlässt Hapag-Lloyd Cruises

Bisher konnten Reisende bei Hapag-Lloyd Cruises Expeditionkreuzfahrten auf der «Bremen» buchen. Doch ab April 2021 soll das Schiff für neue Expeditionsschiffe Platz machen.

von dpa

15. Januar 2019, 13:36 Uhr

Das Kreuzfahrtschiff «Bremen» verlässt die Flotte von Hapag-Lloyd Cruises. Mit der Indienststellung des Neuzugangs «Hanseatic spirit» im Frühjahr 2021 wird die Reederei die «Bremen» an einen neuen Eigentümer übergeben, wie Hapag-Lloyd Cruises mitteilt.

Dabei handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der Schweizer Scylla AG. Die «Bremen» soll anschließend unter neuem Namen und nicht mehr für Urlauber aus deutschsprachigen Ländern vermarktet werden. Die letzte Reise mit Hapag-Lloyd Cruises soll im April 2021 enden.

Die «Bremen» ist das derzeit älteste Schiff in der Flotte von Hapag-Lloyd Cruises. Das Schiff mit Platz für 155 Gäste wird für Expeditionskreuzfahrten auf der ganzen Welt eingesetzt, zum Beispiel in der Antarktis, auf dem Amazonas und in der Südsee. Hapag-Lloyd Cruises lässt derzeit neue Expeditionsschiffe bauen. Die «Hanseatic nature» und «Hanseatic inspiration» sollen 2019 in Dienst gestellt werden, die «Hanseatic spirit» 2021 folgen. Die neuen Schiffe sind größer als die «Bremen» und bieten jeweils bis zu 230 Gästen Platz.