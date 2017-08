Eine Reise wert : Kulturhauptstadt Valletta mit Regatta und Patronatsfesten

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Heimann 1 von 1

Valletta ist 2018 neben dem niederländischen Leeuwarden Europäische Kulturhauptstadt. Maltas Hauptstadt begeht das Festjahr mit zahlreichen Feiern, Ausstellungen und Kulturprojekten.

Zur Eröffnungsveranstaltung am 20. Januar wird auf verschiedenen Plätzen der Stadt Musik, Theater, Tanz und Videokunst geboten, wie das Fremdenverkehrsamt von Malta mitteilt. All dies werde zu einer großen Festa verbunden - so heißen die traditionellen Patronatsfeste. Die Bevölkerung auf Malta ist größtenteils katholisch und sehr gläubig.

Ein Höhepunkt des Kulturhauptstadtprogramms ist das Fest Valletta Pageant of the Seas am 7. Juni 2018. Dabei bekommen Besucher eine Regatta mit selbstgebauten Booten zu sehen. Außerdem durchqueren Hunderte Schwimmer den Grand Harbour, einen der tiefsten Naturhäfen des Mittelmeers. Die Opera Spanga ist eine Adaption der Oper Aida von Giuseppe Verdi, die in Valletta vom 11. bis 15. September auf einer Open-Air-Bühne aufgeführt wird - und parallel auch in Leeuwarden.

Für die zeitgenössischen Kunstpräsentationen an drei Orten Vallettas ist das Dresdener Ostrale Zentrum für zeitgenössische Kunst zuständig. Einen Überblick über das gesamte Festprogramm von Valletta 2018 finden Urlauber auf der Internetseite der Kulturhauptstadt.

Programm des Kulturhauptstadtjahres (Englisch)

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 11:23 Uhr