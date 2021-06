Erscheint am 15. Juni : „Lonely Planet“ stellt legendäre Wanderrouten vor

Von den Kreidefelsen auf Rügen bis zum Watzmann bei Berchtesgaden: Wandern kann man an vielen Stellen in Deutschland. Der Reiseführer „Lonely Planet“ stellt 40 legendäre Wanderrouten vor.

Ostfildern | Mega-Trend Wandern: Gerade in der Corona-Zeit haben sich viele wieder auf ein einfacheres Leben und nähere Ziele zum Reisen besonnen. Wandern in der Heimat liegt schon seit Jahren im Trend, bekommt aber nun nochmals einen Schub. Kein Wunder, dass da auch der Verlag des „Lonely Planet“ an Bord ist. Nach dem Titel „Legendäre Wanderrouten: Die 50 spek...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.