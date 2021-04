Bezahlung : Lufthansa will Vorkasse für Flugtickets beibehalten

Wegen stockender Erstattungen in der Corona-Krise kritisierten Verbraucherschützer, dass Fluggesellschaften und Veranstalter Kunden im Voraus zur Kasse bitten. Doch die Lufthansa will an dem Vorkasse-Prinzip festhalten und rechtfertigt sich.

Frankfurt am Main | Der Lufthansa-Konzern will die Vorkasse für Flugtickets beibehalten. Diese sei wie bei der Bahn, dem ÖPNV oder Veranstaltungen weltweit gängige Praxis und nutze Fluggesellschaften und Kunden gleichermaßen, schreibt der Konzern am Montag in seinem aktuellen „Politikbrief spezial“. Zuvor hatten Verbraucherschützer nach stockenden Ticket-Erstattungen ...

