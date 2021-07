Stichproben der Bundespolizei : Mehr Quarantäne- und Einreisekontrollen zur Ferienzeit

Die Bundesregierung will in der Reisezeit sicherstellen, dass sich Rückkehrer an die Corona-Regeln halten. Deshalb wird es verstärkt Stichproben-Kontrollen an Flughäfen und Grenzen geben.

Berlin | Bundesinnenminister Horst Seehofer will in den Sommermonaten keine stationären Grenzkontrollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie einführen. Die Kontrollen an Flughäfen durch die Bundespolizei und die Überwachung von Quarantäne-Verpflichtungen durch die Gesundheitsämter sollen jedoch verstärkt werden. Wer mit dem Auto einreist, sollte sich laut See...

