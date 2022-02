Gefahr am Strand : Mexikanische Ferienregion hat ein Gewaltproblem

Auffällig oft sind zuletzt an den Urlaubszielen der Riviera Maya in Mexiko Schüsse gefallen - sogar an Stränden und in Hotels. Die Angreifer haben es in der Regel nicht auf Touristen abgesehen - diese werden aber trotzdem bisweilen zu Opfern der Gewalt.

Meist ist es schön an der Riviera Maya: feinsandige Strände mit Kokospalmen, Pyramiden am türkisblauen Meer, Schnorcheln an Korallenriffen. Das mexikanische Urlaubsparadies an der Karibikküste weiß zu beeindrucken, aber mehrere Schießereien zuletzt lassen es in einem düstereren Licht dastehen. Auch Ausländer kamen ums Leben, darunter eine Deutsche. An ...

