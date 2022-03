Schifffahrt : Meyer-Kreuzfahrtschiff „Disney Wish“ unterwegs zur Nordsee

Langsam schiebt sich das neue Kreuzfahrtschiff „Disney Wish“ der Papenburger Meyer-Werft rückwärts über die schmale Ems Richtung Nordsee. Die Schiffsüberführung zieht viele Schaulustige an.

Über die schmale Ems hat sich das neueste Kreuzfahrtschiff der Papenburger Meyer-Werft, die „Disney Wish“, am Mittwoch auf den Weg Richtung Nordsee gemacht. „Es ist alles im grünen Bereich“, sagte ein Werftsprecher am Mittwochnachmittag. Den ersten Streckenabschnitt der Schleppfahrt von der Werft in Papenburg bis zur Jann-Berghaus-Brücke bei Leer, eine...

