Mobiles Schwitzen : Miet-Sauna von Deutschem ist in den USA ein Renner

In der Corona-Pandemie sind auch in den USA viele Saunen geschlossen. Da wird die selbst gebaute Miet-Sauna von Henning Grentz zum Burner, also Erfolg - und so ausgebucht, dass der in New York lebende Mann aus Schleswig-Holstein selbst kaum mehr zum Schwitzen kommt.

Bargteheide | Schon als kleiner Junge ging Henning Grentz gerne zusammen mit seiner Mutter in die Sauna. „Wir haben auf dem Dorf gewohnt und eine Bekannte im Nachbardorf hatte eine kleine Sauna bei sich im Keller“, sagt der 46-Jährige aus Bargteheide in Schleswig-Holstein. Inzwischen hat Grentz sein halbes Leben in den USA verbracht und auch dort schon zahlreich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.