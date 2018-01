Karneval in Nizza : Mimen, Mimosen und Mittelmeer

vergrößern 1 von 1 Foto: Alexandre Chailan 1 von 1

von Christine Longin

erstellt am 06.Jan.2018 | 16:00 Uhr

In Nizza dominiert im Februar die Farbe Gelb. Wenn es anderswo noch grau und kalt ist, blühen an der Côte d’Azur schon die Mimosen. Ihr süßlicher Duft legt sich auch über das wichtigste Ereignis der Stadt: den zweiwöchigen Karneval. In dieser Zeit kommen 25 Tonnen der kleinen gelben Blumen zum Einsatz. „Blumenschlacht“ heißt dieses weltweit einzigartige Spektakel.

Prächtig geschmückte Wagen ziehen nachmittags durch die Straßen, rollende Schaufenster der Floristen der Region. Deren Blumenpracht lässt sich das ganze Jahr über auf dem Marché aux Fleurs bewundern.

Der Karneval in Nizza ist weit über die Landesgrenzen Frankreichs hinaus berühmt. Rund 400 000 Zuschauer zieht die größte Veranstaltung an der Côte d’Azur jedes Jahr an. Das mondäne Nizza mit seinem italienisch angehauchten Masséna-Platz wird dabei zur Kulisse für bunt gekleidete Samba-Tänzerinnen, feenhafte Gestalten auf Stelzen, flatternde Riesenschlangen und die „grosses têtes“ – Riesenköpfe der Politiker des Landes. Ein gewaltiges Spektakel. „Das Schöne an Nizza ist die Leichtlebigkeit, vor allem im Winter“, sagt die Deutsche Barbara Kimmig, die seit zehn Jahren eine Pension in Strandnähe führt. Der Karneval, der auf eine Tradition aus dem 13. Jahrhundert zurückgeht, zelebriert genau diese Leichtigkeit. Rund 20 Wagen, 20 Tonnen Konfetti, tausend Tänzer und Musiker und viel Sonne sorgen für ausgelassene Stimmung. Dutzende „Carnavaliers“ arbeiten fast das ganze Jahr über an den fahrenden Kunstwerken. Mit Holz, Eisen, Pappmaché, Draht und viel Farbe fabrizieren sie die bis zu 17 Meter hohen Figuren, die vor allem nachts beim beleuchteten „Corso“ eindrucksvoll zur Geltung kommen.

Den Masséna-Platz dominiert dann der riesige König Karneval, der am Ende jeder Saison feierlich verbrannt wird, um im nächsten Jahr wieder aufzuerstehen. Jedes Jahr erscheint seine Majestät Triboulet in einer anderen Verkleidung, ganz nach dem jeweiligen Motto des Karnevals. 2017 zeigte er sich als Sonnenkönig mit Weltkugel in der linken und Stecker in der rechten Hand. „König der Energie“ lautete das Thema, das der Stadt nach dem Anschlag auf der Promenade des Anglais wieder neuen Schwung geben sollte.

Feiern wollte Nizza – trotz der 86 Menschen, die am 14. Juli 2016 auf der weltberühmten Strandpromenade gestorben waren. „Man muss feiern, denn die Lebensfreude ist Teil unserer Kultur“, sagt der für Tourismus zuständige stellvertretende Bürgermeister Rudy Salles. Die Stadt erhöhte allerdings die Sicherheitsvorkehrungen für Großveranstaltungen, die seither in einem gesicherten und abgesperrten Areal stattfinden.

Die Perle der Riviera hat auch neben dem Karneval viel zu bieten.

Nicht umsonst gilt Nizza mit seinem Musée Matisse, dem Museum für moderne Kunst und dem Chagall-Museum als zweite Kunstmetropole Frankreichs nach Paris. Im Februar locken auch die vielen Feste in den Nachbarstädten, etwa das Zitronenfest in Menton.

Die Besucher bleiben meist eine knappe Woche in der Region – so wie Karin Philippi, Rentnerin aus Neustadt in der Pfalz. Besonders begeistert ist sie vom Wetter in Nizza, wo es schon im Februar frühsommerlich heiß werden kann. „Man fühlt sich hier wie in Rio de Janeiro“, sagt sie.

REISEZIEL NIZZA Anreise: Mit dem Flugzeug bis zum Airport Nizza-Côte d’Azur. Von dort fahren Busse (Linie 98 und 99) in die Innenstadt. Karneval: Der Karneval von Nizza findet 2018 vom 17. Februar bis 3. März statt. Motto ist „Roi de l’espace“ (König des Weltraums). Der Blumenkorso findet jeweils mittwochs und samstags um 14.30 Uhr statt, der beleuchtete Karnevalsumzug samstags und dienstags um 21 Uhr. Weitere berühmte Umzüge sind die Parada Nissarda und die Blumenschlacht auf dem Wasser. Informationen: Atout France – Französische Zentrale für Tourismus, Postfach 10 01 28, 60001 Frankfurt (E-Mail: info.de@france.fr, http://de.france.fr/).