Neues aus der Reisewelt : Museum zeigt spektakuläre Fossilien in North Carolina

North Carolina Museum of Natural Sciences/VisitNC.com/dpa-tmn

North Carolina Museum of Natural Sciences/VisitNC.com/dpa-tmn

. Ein Dinosaurier-Duo in North Carolina, eine Felsengräberstadt in der Wüste der arabischen Halbinsel und Napoleon-Gedenken in der Champagne: Neuigkeiten aus der Welt des Reisens.

Duellierende Dinos: Museum zeigt spektakuläre Fossilien Raleigh (dpa/tmn) - Ganz besondere Dinosaurier-Fossilien bekommen Reisende im kommenden Jahr im US-Bundesstaat North Carolina zu sehen: Duelling Dinosaurs, die Skelette eines Tyrannosaurus Rex und eines Triceratops, die vor 67 Millionen Jahren vermutlich während eines Kampfes gemeinsam begrabe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.