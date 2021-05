Nicht nur im Winter : Museumsausstellung: Aachener Printe hat immer Saison

Mehr als 4500 Tonnen Aachener Printen werden jedes Jahr gebacken. Das Lebkuchen-Plätzchen ist vor allem zu Weihnachten gefragt. In Aachen aber das ganze Jahr. Die Würzmischung findet sich auch in Likör, Bonbons, Senf, Tee, Tabak, Eis, Bier oder Honig.

Aachen | Die Plätzchen sind klein und enthalten eine ganze Ladung von Gewürzen: Zimt, Anis, Piment, Kardamon, Nelken und Koriander verstecken sich im Teig und verleihen den kleinen Kuchen eine besondere Note.

