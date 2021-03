Online-Tickets : Neue Corona-Verordnung in NRW: Zwei Meter Abstand am Skilift

In NRW ist trotz der Corona-Pandemie wieder Wintersport möglich. Im sauerländischen Winterberg öffnen heute erste Skilifte - unter strengen Auflagen.

Düsseldorf/Winterberg | Die neue Coronaschutz-Verordnung in NRW erlaubt seit Dienstag wieder den Betrieb von Skiliften, schreibt bei „der Beförderung und in Warteschlangen“ allerdings einen Mindestabstand von zwei Metern vor. Die entsprechende Anpassung des Regelwerks für die Pandemie wurde am Montagabend veröffentlicht. Die Skilift-Betreiber im sauerländischen Winterberg...

