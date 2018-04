Von Passau nach Regensburg : Neuer Fernradweg durch Niederbayern

In Niederbayern ist ein neuer Fernradweg entstanden. Er führt von Passau nach Regensburg und ist in mehrere Etappen eingeteilt. Wer sich auf ihn begibt, fährt an einigen Sehenswürdigkeiten vorbei.

von dpa

12. April 2018, 16:26 Uhr

Ein neu ausgeschilderter Fernradweg führt jetzt von Passau nach Regensburg. Die 244 Kilometer lange Niederbayerntour folgt den Flüssen Isar, Vils und Große Laber und lässt sich in sieben entspannte Etappen einteilen, wie der Tourismusverband Ostbayern mitteilt.

In Passau lässt sich zum Beispiel die weltgrößte Kirchenorgel im Dom St. Stephan besichtigen, in Aldersbach die Marienkirche, die als schönste Bayerns gilt. Regenburg ist Unesco-Weltkulturerbe-Stadt.