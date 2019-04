Wassertemperaturen weltweit : Nur in der Ferne ist das Meer angenehm warm

Auch wenn für Ostern warme Außentemperaturen in Deutschland versprochen wurden: Baden in Nord- und Ostsee ist momentan nur etwas für Mutige. Wer halbwegs angenehme Wassertemperaturen bevorzugt, muss sich in einen Ferienflieger setzen.

von dpa

19. April 2019, 05:10 Uhr

Rund um Ostern lädt das Meer in Europa noch lange nicht zum Baden ein. Das Mittelmeer kommt laut dem Deutschen Wetterdienst auf maximal 18 Grad. Auch ein Bad im Atlantik auf den Kanaren ist bei allenfalls 20 Grad nur etwas für Hartgesottene.

Dafür locken Fernreiseziele wie Mauritius und Thailand mit Wassertemperaturen jenseits der 30 Grad. Wer nicht ganz so weit fliegen möchte, findet am Roten Meer in Ägypten gute Bedingungen: Das Wasser dort hat angenehme 23 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 11-14 Algarve-Küste 16-17 Azoren 16-17 Kanarische Inseln 18-20 Französische Mittelmeerküste 13-14 Östliches Mittelmeer 18 Westliches Mittelmeer 13-17 Adria 12-15 Schwarzes Meer 8-12 Madeira 18 Ägäis 13-17 Zypern 18 Antalya 18 Korfu 16 Tunis 15 Mallorca 15 Valencia 16 Biarritz 13 Rimini 13 Las Palmas 19

Wassertemperaturen an Fernreisezielen: Rotes Meer 23 Südafrika 19 Mauritius 34 Seychellen 33 Malediven 31 Sri Lanka 30 Thailand 31 Philippinen 31 Tahiti 30 Honolulu 24 Kalifornien 13 Golf von Mexiko 27 Puerto Plata 25 Sydney 22