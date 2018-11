Wassertemperaturen : Östliches Mittelmeer noch badetauglich

In der kalten Jahreszeit nehmen sich viele eine kleine Auszeit und fliegen in den Süden - in der Hoffnung auf Sonnenschein und T-Shirt-Wetter. Wer baden gehen möchte, findet unter anderem im östlichen Mittlermeer und im Roten Meer angenehme Wassertemperaturen.

13. November 2018, 15:27 Uhr

Wer in Europa noch badetaugliche Wassertemperaturen sucht, muss auf die Kanaren oder ans östliche Mittelmeer fliegen. Las Palmas auf Gran Canaria meldet 22 Grad, vor Zypern hat das Meer nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bis zu 24 Grad.

Vor der griechischen Insel Korfu wurden 22 Grad gemessen. In Ägypten am Roten Meer ist es mit 28 Grad deutlich wärmer. Fast schon Badewannen-Niveau hat das Meer vor Mauritius mit 34 Grad.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 13-15 Algarve-Küste 18 Azoren 19-20 Kanarische Inseln 21-23 Französische Mittelmeerküste 17-19 Östliches Mittelmeer 21-25 Westliches Mittelmeer 17-20 Adria 17-21 Schwarzes Meer 15-19 Madeira 21 Ägäis 18-21 Zypern 23-24 Antalya 23 Korfu 22 Tunis 20 Mallorca 19 Valencia 19 Biarritz 15 Rimini 18 Las Palmas 22

Wassertemperaturen an Fernreisezielen: Rotes Meer 28 Südafrika 19 Mauritius 34 Seychellen 31 Malediven 29 Sri Lanka 29 Thailand 29 Philippinen 30 Tahiti 28 Honolulu 24 Kalifornien 9 Golf von Mexiko 29 Puerto Plata 26 Sydney 19