Neue Corona-Regeln : Ozeaneum öffnet zu den Winterferien

Seit Mitte Dezember mussten Museen in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen bleiben. Nun ändert das Land seinen Corona-Kurs. Einrichtungen wie das Ozeaneum oder Natureum dürfen in wenigen Tagen wieder Besucher einlassen.

Das Ozeaneum in Stralsund will am 7. Februar wieder seine Türen für Besucher öffnen. „Wir freuen uns sehr, mit Beginn der Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen zu können”, erklärte Andreas Tanschus, Direktor des Deutschen Meeresmuseums. Wegen der Corona-Einschränkungen hatten die Einrichtungen der Stiftung Deutsches Meeresmuseum Mitte De...

