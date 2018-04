Ziele in Europa : Reiseevents: Bergfeuer, Schloss auf Fünen und Craft Bier

Wer zur Sommersonnenwende zur Zugspitze reist, kann dort das traditionelle Bergfeuer miterleben. Auch das Renaissanceschloss Egeskov auf Fünen hat mit Kletterparcours und verschiedenen Festivals im Sommer einiges zu bieten. Bremen lädt zu den Craft-Bier-Tagen ein.

von dpa

24. April 2018, 04:26 Uhr

Bergfeuer erleuchten die Zugspitze

Kurz nach der Sommersonnenwende werden an der Zugspitze die traditionellen Bergfeuer entzündet. Besucher auf der Tiroler Seite des Berges haben im Talkessel rund um Ehrwald, Lermoos und Biberwier am 23. Juni die Gelegenheit, die bis zu 200 Meter hohen Flammengemälde zu sehen. Die Feuer, die zum immateriellen Welterbe der Unesco zählen, werden gegen 22.00 Uhr entfacht, teilt die Tiroler Zugspitz Arena mit. Die Tradition geht auf das 14. Jahrhundert zurück. Damals wollte man mit den Feuern böse Geister vertreiben.

Renaissanceschloss Egeskov mit neuen Angeboten

Das Schloss Egeskov auf der dänischen Ostseeinsel Fünen geht mit mehreren Erweiterungen in die Saison 2018. Dazu gehören ein neugestalteter Staudengarten, ein Skulpturenpark und mehrere Neuzugänge in den Sammlungen der Museen. Für Kinder gibt es einen neuen Kletterparcours, teilt Visit Denmark mit. Neu ist außerdem eine Gocard-Strecke. Im Sommer stehen verschiedene Festivals im Programm. Das Renaissanceschloss Egeskov ist eines der bekanntesten Schlösser Dänemarks. Saisoneröffnung ist am 27. April.

Craft-Bier kosten in Bremen

Bremen lädt im Frühling zu den Craft Bier Tagen in das historische Gebäude der Union Brauerei . Am 25. und 26. Mai können Besucher mehr als 100 regionale, nationale und internationale Craft-Biere probieren. Die Union Brauerei bietet außerdem regelmäßig Führungen und Bierseminare an, die über die Bremer Touristik-Zentrale gebucht werden können.