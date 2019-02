Ausstellungen und Events : Reisenews: Musikfest auf Carriacou und Buckelwale auf Maui

Wer im Frühjahr in die Karibik reist, sollte einen Abstecher nach Carriacou einplanen. Dort steigt im April ein traditionelles Tanz- und Musik-Festival. Hawaii-Besucher können noch bis Mitte Mai in die Welt der Buckelwale eintauchen. Die News im Überblick:

von dpa

11. Februar 2019, 16:26 Uhr

Maroon-Festival bietet Musik und Tanz in der Karibik

Die zu Grenada gehörende Karibikinsel Carriacou soll sich Ende April in eine große Open-Air-Arena mit Tanz, Musik und Gesang verwandeln. Vom 26. bis 28. April findet dort das Maroon & String Band Festival statt, teilt Grenadas Tourismusbehörde mit. Aus dem ursprünglichen Erntedankfest habe sich ein Festival entwickelt, das im Jahr 2019 zum zehnten Mal stattfindet. Das Programm dreht sich um Sitten, Gebräuche und Rhythmen, die in die Karibik verschleppte Sklaven einst aus Westafrika mitgebracht haben. Carriacou ist bekannt unter anderem für seine Muskatnuss-Plantagen.

Aquarium auf Maui zeigt die Welt der Buckelwale

Die neue Ausstellung «Humpbacks of Hawai’i» im Maui Ocean Center widmet sich der Welt der Buckelwale. Besucher können auf der im Zentralpazifik gelegenen Insel neue Einblicke in die Lebenswelt der Wale gewinnen, teilt Hawaii Tourism mit. Die Tiere sind bis Mitte Mai in den Gewässern um Hawaii unterwegs, wo sie auch Walkälber zur Welt bringen. Im neuen «Sphere»-Theater des Ocean Centers, das neu gebaut wurde, können Besucher unter anderem einen 3D-Film über die Meeresgiganten sehen.

Ausstellungen im Museum Schwerin: Duchamp und Malchin

Das Staatliche Museum Schwerin widmet dem französisch-amerikanischen Konzeptkünstler Marcel Duchamp eine Ausstellung und ein Symposium. Unter dem Titel «Das Unmögliche sehen» sind vom 29. März bis zum 26. Mai rund 100 Werke von Duchamp ausgestellt. Darunter sind Karikaturen und sogenannte Readymades, bei denen Alltagsgegenstände zu Kunstwerken erhoben werden. Vom 5. Juli bis zum 6. Oktober sind in dem Museum dann Bilder von dem gebürtigen Schweriner Carl Malchin zu sehen, der als Begründer der mecklenburgischen Landschaftsmalerei gilt.