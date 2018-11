Ziele für Urlauber : Reisetipps: Lichter im Ahrtal und Schlittenhunde auf Usedom

Diese Events stehen für Urlauber bald auf dem Programm: Auf Usedom steigt ein Hundeschlittenrennen, in Australien lassen sich auf einem Trail seltene Känguru-Arten beobachten und in Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es ein Lichtspiel der besonderen Art.

von dpa

20. November 2018, 13:09 Uhr

Schlittenhunde-Rennen auf Usedom

Huskys rennen um die Wette, während sie internationale Musher - also Schlittenhundeführer - antreiben. Mehrere solcher Hundeschlittenrennen finden vom 8. bis 10. März 2019 auf der Insel Usedom statt - im Rahmen der «Baltic Lights». Darauf macht der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam. Besucher können Trainingsläufe verfolgen und sich über nordische Hunderassen informieren. Abends gibt es zahlreiche Feuer an den Stränden der Kaiserbäder Ahlbeck und Heringsdorf (www.balticlights.de).

Kängurus entdecken auf neuem Trail in Queensland

Australien-Urlauber können in Queensland auf einem neuen Trail seltene Känguru-Arten beobachten. Die 55 Kilometer lange Route verläuft von Mareeba nach Malanda und führt an fünf Gegenden vorbei, in denen bestimmte Arten zu finden sind. Darunter seien etwa Baum- und die sehr kleinen Moschusratten-Kängurus, teilt die Tourismusagentur Queenlands mit. Zu den fünf Punkten dieses Trails kommt man am besten per Mietwagen. Queensland liegt im Nordosten des Landes und ist auch für das Great Barrier Reef berühmt.

Uferlichter in der Adventszeit im Ahrtal

Zur Adventszeit leuchten wieder die Uferlichter in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Im Kurpark und am Ufer der Ahr erstrahlen ab dem zweiten Advent bis Ende Dezember immer Freitag bis Sonntag verschiedene Licht- und Kunstinstallationen, sobald es in der rheinland-pfälzischen Stadt dämmert. Das teilt Ahrtal-Tourismus mit. Das Ahrtal ist ein Seitental des Rheins südlich von Bonn ( www.bad-neuenahr-ahrweiler.de) .

Zusätzliche Buchungsfunktion in Robinson-App

Die Cluburlaubmarke Robinson hat seine Smartphone-App um neue Buchungsfunktionen für einige Hotels ergänzt. Urlauber können darüber nun etwa Wellness-Behandlungen oder Fitnesskurse buchen sowie Tische in den Restaurants reservieren. Auch einen Flughafen-Transfer oder einen späteren Check-Out kann man anfragen. Bislang seien diese Funktionen für die neun Anlagen Cala Serena, Esquinzo Playa, Apulia, Daidalos, Çamyuva, Nobilis, Pamfilya, Fleesensee und Quinta da Ria verfügbar. Bis April 2019 sollen alle weiteren Clubs folgen.