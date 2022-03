Tourismus erholt sich : Reiseverband: Buchungen für die Sommersaison ziehen an

Corona-Reisebeschränkungen werden deutlich gelockert oder fallen ganz. Nach zwei harten Jahren schöpft die Tourismusbranche Hoffnung. Für Unsicherheit sorgt aber der Ukraine-Krieg.

Die von der Corona-Krise hart getroffene Tourismusbranche sieht Licht am Ende des Tunnels. Immer mehr Länder lockern ihre Reisebeschränkungen, in Deutschland sollen bis Mitte März alle weitreichenden Einschränkungen fallen. Veranstalter, Reisebüros und Hoteliers hoffen auf einen starken Sommer. Die Nachfrage nach Pauschalreisen zieht an. „Einen dunklen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.