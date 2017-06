Schwimmende Hotels : Ritz-Carlton lässt Luxus-Kreuzfahrtjachten bauen

vergrößern 1 von 1 Foto: The Ritz-Carlton Hotel Company 1 von 1

Ritz-Carlton wagt sich auf die Meere: Die Hotelgruppe lässt drei luxuriöse Kreuzfahrtjachten bauen. Die Schiffe sollen 190 Meter lang sein und in 149 Suiten mit Balkonen Platz für maximal 298 Passagiere bieten, kündigte The Ritz-Carlton Hotel Company an.

Geplant sind sieben- bis zehntägige Seereisen im Mittelmeer, in Nordeuropa, in der Karibik und in Lateinamerika. Die Städte für große Kreuzfahrtschiffe will man meiden und stattdessen eher kleine Häfen anlaufen, etwa Capri, Portofino, St. Barth und Cartagena.

Ziel sei eine zwanglos-elegante Atmosphäre auf den Schiffen plus das «höchste Level an persönlichem Service», so Ritz Carlton. Reservierungen sind ab Mai 2018 möglich, die erste Jacht soll Anfang 2019 ausgeliefert werden.

von dpa

erstellt am 26.Jun.2017 | 04:57 Uhr