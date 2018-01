Tipps für Urlauber : Rügen bis Seattle: Reise-Infos rund um Museen

In der Museums-Szene ist einiges los. So wird das Heimatmuseum Mönchgut auf Rügen umgebaut. In Schottland und Antwerpen eröffnen neue Häuser. Und Seattle verwöhnt Besucher des Museum Month mit halben Eintrittspreisen.

von dpa

25. Januar 2018, 15:55 Uhr

Heimatmuseum wird zum Pommerschen Trachtenmuseum

Das Heimatmuseum Mönchgut in Göhren auf Rügen wird saniert und erweitert. Im Frühsommer 2019 soll es als Pommersches Trachtenmuseum neu eröffnen, teilt der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern mit. Neben der Mönchguter Fischertracht werden Besucher dann Trachten aus verschiedenen Regionen Pommerns zu sehen bekommen. Die Neuausrichtung des Museums findet im Rahmen des EU-Projekts «Polnisch-Deutsches Geschichtsforum» statt.

Design-Museum in Dundee öffnet im September

Das V&A Museum of Design Dundee in Schottland wird am 15. September öffnen. Den Eröffnungstermin gab Visit Scotland bekannt. Bislang war lediglich von der zweiten Jahreshälfte 2018 die Rede. Das neue Museum wird das erste Design-Museum des Landes sein und das erste Victoria and Albert Museum außerhalb Londons. In der Ausstellung geht es um Design im schottischen und globalen Kontext. Dundee liegt an Schottlands Ostküste.

Museum Month in Seattle: Eintritt zum halben Preis

In Seattle zahlen Touristen im Februar in mehr als 40 Museen und Galerien nur den halben Eintrittspreis. Die Voraussetzung ist jedoch, dass sie in einem der rund 50 Partnerhotels in Downtown übernachten, erklärt Visit Seattle. Dann können bis zu vier Personen pro Aufenthalt die Vorteile des Museumspasses nutzen. Zu den teilnehmenden Museen im Seattle Museum Month gehören etwa das Museum of History & Industry, Chihuly Garden and Glass, das Museum of Flight sowie das Seattle Aquarium. Die Metropole liegt an der Westküste der USA im Bundesstaat Washington.

Freiburger Münsterturm bleibt länger geschlossen

Der Freiburger Münsterturm bleibt für Besucher noch bis einschließlich August 2018 geschlossen. Wie die Katholische Kirche Freiburg mitteilte, lassen sich die vor einem Jahr begonnen Sanierungsarbeiten nicht wie ursprünglich geplant im März 2018 abschließen. Die Baustelle erstrecke sich derzeit von der Türkonstruktion zum Münsterplatz hin bis hoch in den Glockenstuhl. Bereits im Frühjahr 2017 hatte die Erhebung der Schäden zu einer Verlängerung der Bauzeit geführt.

Diamanten-Museum eröffnet in Antwerpen

In Antwerpen eröffnet Anfang Mai ein neues Museum, in dem sich alles um Diamanten dreht. Das Diamantenerlebniszentrum Diva (Diamant von Antwerpen) ist laut Tourismus Flandern-Brüssel in einem Viertel angesiedelt, wo seit vielen Jahrhunderten Juweliere und Diamantenhändler ihren Sitz haben. Auf rund 850 Quadratmetern gibt es unter anderem eine Sammlung besonderer Diamanten. Das Museum hat nach den Eröffnungstagen am 5. und 6. Mai ab dem 7. Mai täglich außer mittwochs von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.