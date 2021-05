Ausstellung in Sachsen : Schloss Blankenhain: So lebte es sich als Rittergutsbesitzer

Seit 40 Jahren können Besucher rund um Schloss Blankenhain in das Landleben früherer Zeiten eintauchen. Experten loben die Arbeit, sprechen von einem „Leuchtturm“. Und das Museum wächst weiter.

Lee's Summit | Die Tafel im Speisezimmer ist für ein Festessen gedeckt, die massiven, dunklen Möbel zeugen vom Wohlstand vergangener Zeiten. Das Mahl zu besonderen Anlässen wurde in der Schlossküche im Erdgeschoss zubereitet, per Aufzug in die Wohnetage befördert, vom Personal angerichtet und serviert. Das Deutsche Landwirtschaftsmuseum Schloss Blankenhain setzt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.