Urlaubsziel : Schmilka: Freizeitpark mit Bio-Siegel

Das beliebte Urlaubsrefugium Schmilka in der Sächsischen Schweiz passt zum Öko-Zeitgeist. Sein Erfolg geht auf einen stadtbekannten Unternehmer zurück. Doch manche fühlen sich verdrängt.

Bad Schandau | Der Ofen ist aus, die Pizza gebacken. Menschen mit Masken drängen sich um René Schulze, lassen sich die Vorzüge eines Elektroofens gegenüber dem Backen auf Holz erklären und machen Fotos. Die kleine Backstube in Schmilka ist rappelvoll. „Vielen Dank für Ihr Interesse - und jetzt mal alle raus hier“, sagt Schulze in die Menge. Dann geht er selbst hi...

