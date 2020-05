Werben um Urlauber : Südtirol bietet Touristen Gratis-Coronatest

Italien hat es nicht leicht, während der Corona-Krise wieder Touristen ins Land zu holen. Eine Urlaubsregion will nun zu einer besonders konsequenten Schutzmaßnahme greifen und damit mehr Gäste anlocken.

von dpa

27. Mai 2020, 11:23 Uhr

Bozen (dpa) - Beim Werben um Urlauber will Südtirol Touristen künftigGratis-Tests auf das Coronavirus anbieten. Das Angebot sei nichtverpflichtend, sondern «ein Service», sagte Landeshauptmann ArnoKompatscher dem Radiosender Rai 1. Dabei ginge es sowohlum Antikörper-Bluttests als auch um PCR-Tests. Erwogen wird, dieTests in Hotelangebote zu integrieren.

Südtirol wirbt derzeit verstärkt um Urlauber, vor allem ausDeutschland. Kompatscher betonte, dass die Durchreise für Deutschedurch Österreich möglich sei. Am 3. Juni will Italien die Grenzen fürEU-Bürger öffnen. Bundesländer wie Bayern hätten auch dieQuarantäneregel bei der Rückkehr beendet. Ab dem 15. Juni erwartet erdann insgesamt keinerlei Beschränkungen für deutsche Urlauber mehr.Südtirol hat in der Corona-Epidemie insgesamt rund 2600 Infektionenund 290 Tote gemeldet.