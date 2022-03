Arbeiten im Endspurt : Torgau wappnet sich für Landesgartenschau

Wo in gut einem Monat die 9. Sächsische Landesgartenschau eröffnet wird, rollen heute noch die Baumaschinen. Die Veranstalter erwarten 400.000 Besucher - und Torgau rechnet mit einem Katalysator für die Wirtschaft.

Torgau scheint die 9. Sächsische Landesgartenschau kaum noch abwarten zu können. In der Stadt fallen an zahlreichen Ecken Poster, Banner und Flyer auf, die auf den Start der Veranstaltung am 23. April einschwören. Auf dem Gelände der Schau, im Stadtpark am Rande der Altstadt, sind die Arbeiten gut vier Wochen vor Eröffnung in den Endspurt gegangen. Sta...

