Urlaub am Sonnenstrand : Touristen kehren nach Ägypten zurück

Wer in den Ferien ans Rote Meer nach Ägypten reist, kann nach Worten des dortigen Tourismusministers „gesunde und sonnige“ Urlaubsorte erwarten. Das Land hofft auf eine Rückkehr zur Normalität - zumindest am Strand.

Hurghada | Sonniger Morgen in einem Beach-Club im April, irgendwo zwei Autostunden südlich von Hurghada am Roten Meer. Der hohe Speisesaal des Hotels, wo zu gewöhnlichen Zeiten Hunderte ihr Frühstück zu sich nehmen, liegt im Dunkeln. Ein paar Gäste schleichen um die Edelstahl-Warmhalter. Draußen am Pool samt Rutsche: keine Kinder in Sicht. Unten am Strand lehnt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.