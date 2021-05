New Yorker Event : Treppenlauf im Empire State Building kommt zurück

Wegen Corona musste der Treppenlauf 2020 ausfallen, nun ist die Freude besonders groß: Das Spektakel im Empire State Building findet in diesem Jahr wieder statt - allerdings mit weniger Teilnehmern.

New York | Der Treppenlauf im New Yorker Empire State Building, der 2020 noch wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Die Veranstaltung sei für den 26. Oktober geplant, teilten die Organisatoren am Montag in New York mit. Allerdings dürften diesmal wegen der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie nur 125 Teilne...

