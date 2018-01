Baumhäuser und Streichelzoo : Tropical Islands wird erweitert

Seit mehr als zwölf Jahren besteht im Südosten Brandenburgs eine Südsee-Badelandschaft im Kleinformat. Das Freizeitareal Tropical Islands hat neue Pläne.

von dpa

19. Januar 2018, 11:16 Uhr

Die Freizeitanlage Tropical Islands in Brandenburg will ihr Areal erweitern. So soll die Umsetzung einer neuen Spielewelt für Kinder, Bogenschießen für Gäste und ein Streichelzoo noch im laufenden Jahr vorangetrieben werden, teilte das Unternehmen mit.

«Es ist ganz wichtig, dass wir das Resort weiterentwickeln, denn die Konkurrenz in Europa schläft nicht», sagte der neue Geschäftsführer der Freizeitanlage, Michiel Illy. Er folgt auf den Posten seines niederländischen Landsmannes Jan Janssen, der das Freizeitbad rund 150 Kilometer südlich von Berlin seit 2013 leitete.

Noch im laufenden Jahr sollen die Wasserspiele für Kinder erweitert werden sowie mehr Liegeflächen entstehen. 2019 will das Unternehmen dann neue Übernachtungsmöglichkeiten schaffen. Baumhäuser, komfortable Zelte und 130 weitere Ferienhäuser sollen laut dem Betrieb auf dem früheren Flugplatzgelände entstehen.

Die Parkanlage zählte im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 1,1 Millionen Besucher. Die knapp 2000 Gästebetten seien zu 85 Prozent ausgelastet.

Die Anlage wurde Ende 2004 in der ehemaligen Luftschiffhalle eröffnet. Ursprünglich sollten in dem weltgrößten freitragenden Gebäude Zeppeline gebaut werden, doch die Firma ging insolvent. Die Investoren-Gruppe Tanjong aus Malaysia startete den Bau des Freizeitbades.