Neue Flüge und Hotels : Urlauber kehren nach Tunesien zurück

Nach politischen Unruhen und Anschlägen in den vergangenen Jahren wächst die Tourismusbranche in Tunesien wieder. In diesem Jahr hofft das nordafrikanische Land auf noch mehr deutsche Urlauber.

von dpa

09. März 2018, 10:21 Uhr

Tunesien ist bei Urlaubern aus Deutschland nach zwei Jahren Krise wieder beliebter geworden. Im Jahr 2017 kamen insgesamt 181 377 deutsche Gäste in das nordafrikanische Land. 2016 waren es nur 129 085.

Für 2018 hofft das Land auf 250 000 Deutsche, wie Riadh Dekhili, Direktor des tunesischen Fremdenverkehrsamts, auf der Reisemesse ITB (7. bis 11. März) in Berlin erklärte.

Von der Rekordjahren wäre Tunesien aber auch damit noch weit entfernt. Im Jahr 2010 - also vor den arabischen Revolutionen - reisen 458 631 deutsche Besucher ein. Der letzte Einbruch folgte auf Anschläge in Tunis und Port El-Kantaoui 2015 mit vielen Toten.

Seitdem gab es keine Anschläge auf Urlauber mehr. Das Vertrauen vieler Reisender ist zurückgekehrt, was auch die großen deutschen Veranstalter bestätigen. Bei Tui, Neckermann und FTI zum Beispiel buchen Pauschalurlauber wieder verstärkt Tunesien-Reisen. Fluggesellschaften wie Tuifly, Condor und Azur Air haben neue Ferienflüge im Programm, und die Veranstalter eröffnen neue Hotels.