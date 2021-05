Reschensee im Vinschgau : Versunkenes Dorf in Südtiroler See wieder sichtbar

Vor mehr als einem halben Jahrhundert wurden die Dörfer Reschen und Graun geflutet, um einen Speichersee für Wasserkraft zu bilden. Bei Wartungsarbeiten wurde nun der Wasserspiegel gesenkt. Dabei kamen Überreste der versunkenen Dörfer zum Vorschein.

Rom | In Südtirol sind Reste eines versunkenen Dorfes wieder an der Oberfläche erschienen. Wegen Instandhaltungsarbeiten wurde Wasser aus dem Reschensee in Graun im Vinschgau abgelassen - es sank so tief, dass Ruinen des 1950 gefluteten Dorfes wieder zum Vorschein kamen. Die Arbeiten seien über die vergangenen Wochen gelaufen, wie es vom Tourismusverein ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.