Wassertemperaturen weltweit : Warmes Meerwasser von Mexiko bis Thailand

Auch wenn das Winterende naht, kann es noch eine Weile dauern, bis sich die europäischen Gewässer auf Badetemperatur erwärmt haben. Solange treffen Badehungrige etwa in Thailand oder Mexiko auf ideale Bedingungen.

von dpa

21. Februar 2018, 12:02 Uhr

Wer den Winter in Deutschland satt hat und im Meer baden will, muss derzeit lange fliegen: Warme Wassertemperaturen finden sich zu dieser Jahreszeit nur in fernen Ländern, etwa in Thailand mit 29 Grad oder Mexiko mit 27 Grad.

Auch der Indische Ozean ist warm: Sri Lanka kommt ebenfalls auf 27 Grad, Mauritius sogar 34 Grad, so der Deutsche Wetterdienst. Spürbar kühler, aber immer noch durchaus annehmbar ist das Rote Meer in Ägypten - aktuell werden dort 23 Grad gemessen.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 9-13 Algarve-Küste 16 Azoren 17 Kanarische Inseln 17-19 Französische Mittelmeerküste 11-14 Östliches Mittelmeer 14-18 Westliches Mittelmeer 11-16 Adria 9-14 Schwarzes Meer 4-11 Madeira 18 Ägäis 13-17 Zypern 18 Antalya 17 Korfu 15 Tunis 14 Mallorca 14 Valencia 14 Biarritz 13 Rimini 10 Las Palmas 18

Wassertemperaturen an Fernreisezielen: Rotes Meer 23 Südafrika 20 Mauritius 34 Seychellen 32 Malediven 28 Sri Lanka 27 Thailand 29 Philippinen 29 Tahiti 28 Honolulu 23 Kalifornien 10 Golf von Mexiko 27 Puerto Plata 25 Sydney 25