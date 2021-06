Museen, Konzerte, Wassersport : Was Urlauber in Thüringen jetzt unternehmen können

Mit sinkender Inzidenz in Thüringen kehrt auch immer mehr „Normalität“ ein. Freizeit unter freiem Himmel steht nicht mehr nur für Wanderungen - auch Parks, Theater und Freibäder sind vielerorts wieder eine Option.

Erfurt/Jena/Gera/Weimar | „Der Sommer, er wird guuuut“, freut sich Carolin Kebekus in dem Song „La vida sin Corona“ (deutsch: Das Leben ohne Corona). Auch Thüringerinnen und Thüringer schauen dank immer mehr Öffnungen optimistisch in die Zukunft. Ein Überblick, was in Thüringen jetzt - oder bald schon wieder - möglich ist: KONZERTE Egal ob Pop, Klassik oder Country, ob i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.