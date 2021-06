Virusvariante : Weiter strenge Regeln für Einreise aus Großbritannien

Richie Hancox/RMV via ZUMA Press/dpa

Die Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden ist, hat in Großbritannien die dominierende Rolle übernommen. Deshalb bleibt die Einstufung als Virusvariantengebiet bestehen.

Oxford | An der Einstufung Großbritanniens als Virusvariantengebiet wird sich aller Voraussicht nach zunächst nichts ändern. Die Zahl der Corona-Neuinfektion im Vereinigten Königreich sei zwar vergleichsweise niedrig, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Oxford. Aber die sogenannte Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt worden ist, habe mit ...

