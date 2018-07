Nach Kriterienkatalog : Wie viele Handtücher muss ein Hotel bereitstellen?

Eins zum Duschen, eins zum Händewaschen und eins für den Pool? - Hotelgäste freuen sich, wenn mehrere Handtücher zur Verfügung stehen. Doch wie viele muss ein Hotel eigentlich bereitstellen?

von dpa

05. Juli 2018, 04:59 Uhr

Zwei große, zwei mittlere, zwei kleine: In vielen Hotels bekommen die Gäste mehrere Handtücher in verschiedenen Größen. In manchem Haus ist das Angebot dagegen eher dürftig. Ist irgendwo vorgegeben, wie viele Handtücher es sein müssen? Zumindest für deutsche Hotels lautet die Antwort: ja.

In Deutschland muss ein Ein-Sterne-Hotel mindestens ein Badetuch pro Person bereitlegen. Und in einer Unterkunft, die mit zwei Sternen ausgezeichnet wurde, muss es zusätzlich ein Handtuch pro Person sein. Das geht aus dem Kriterienkatalog für die Klassifizierung deutscher Hotels hervor. Aber in Drei-, Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels müssen demnach nicht zwingend weitere Handtücher hinzukommen.

Bei den genannten Regeln handelt es sich um Mindestanforderungen. Was die Hotels darüber hinaus ihren Gästen standardmäßig oder auf Wunsch zur Verfügung stellten, liege in deren Ermessen, informiert der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Ein Luxushotel kann also auch acht Handtücher pro Gast auslegen, muss dies aber nicht.