Wassertemperaturen weltweit : Wo das Meer vor Weihnachten zum Schwimmen einlädt

Schnee und kalte Temperaturen gehören für viele zu den Weihnachtsfeiertagen dazu. Doch andere verreisen in dieser Zeit lieber in ein Badeparadies. Beste Bedingen dafür finden sie derzeit in einigen asiatischen Ländern.

von dpa

12. Dezember 2018, 13:56 Uhr

Palmen statt Pulverschnee: Wen es kurz vor Weihnachten ins Warme statt auf die Skipiste zieht, der findet in vielen Reiseländern angenehme Wassertemperaturen vor.

In Thailand, auf Sri Lanka und den Malediven hat das Meer derzeit 29 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Auf den Philippinen werden ebenfalls 30 Grad gemessen. In Mexiko kommt das Wasser auf 28 Grad. Etwas kühler, aber dennoch warm ist aktuell das Rote Meer in Ägypten mit 25 Grad. Das Mittelmeer ist kühl mit maximal 21 Grad bei Zypern.

Wassertemperaturen in Europa: Biskaya 11-14 Algarve-Küste 18 Azoren 18-19 Kanarische Inseln 20-22 Französische Mittelmeerküste 16-17 Östliches Mittelmeer 19-22 Westliches Mittelmeer 16-18 Adria 11-18 Schwarzes Meer 5-16 Madeira 19 Ägäis 15-19 Zypern 21 Antalya 20 Korfu 19 Tunis 17 Mallorca 17 Valencia 17 Biarritz 14 Rimini 11 Las Palmas 21

Wassertemperaturen an Fernreisezielen: Rotes Meer 25 Südafrika 20 Mauritius 35 Seychellen 31 Malediven 29 Sri Lanka 29 Thailand 29 Philippinen 30 Tahiti 28 Honolulu 23 Kalifornien 11 Golf von Mexiko 28 Puerto Plata 26 Sydney 21