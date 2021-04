EU-Kommissar : Zertifikat für einfacheres Reisen soll Ende Juni kommen

In Zeiten der Pandemie warten viele Menschen sehnsüchtig auf den Sommerurlaub. Doch ist es mit der Freizügigkeit in Europa wegen Grenzkontrollen und Quarantäne derzeit nicht weit her. Mit einem „grünen Zertifikat“ könnte es bald einfacher werden.

Elsene | Rechtzeitig zu den Sommerferien in Deutschland soll das einheitliche Covid-Zertifikat für einfacheres Reisen in Europa Ende Juni startklar sein. „Natürlich möchten wir vor dem Sommer bereit sein“, sagte EU-Justizkommissar Didier Reynders nun im Europaparlament. Ende Juni sollten sowohl die Gesetzgebung als auch die technischen Vorbereitungen fertig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.