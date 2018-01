Ziele für Urlauber : Zwei neue Museen öffnen in Florida

Florida-Urlauber können sich über zwei neue Ausflugsziele freuen. In Saint Petersburg können sie demnächst das Imagine Museum und Museum of Western & Wildlife Art besuchen.

von dpa

16. Januar 2018, 14:22 Uhr

In Saint Petersburg in Florida können Touristen künftig zwei neue Museen besuchen. Glaskunst zeigt vom 23. Januar an das Imagine Museum.

Gezeigt werden knapp 500 gläserne Gebilde in verschlungenen und exzentrischen Formen, die der sogenannten Studioglasbewegung zuzuordnen sind. Darauf macht die Tourismusvertretung von St. Pete/Clearwater aufmerksam.

Im ersten Quartal dieses Jahres soll außerdem das James Museum of Western & Wildlife Art öffnen, das Wildwest-Kunst zeigt. Rund 400 Exponate von Ölgemälden bis Skulpturen werden zu sehen sein. Saint Petersburg liegt in der Tampa Bay an der Golfküste Floridas.