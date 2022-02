Gipfeltreffen : Tabellenführer Bremen setzt sich in FIFA VBL Club-Liga ab

Werder Bremen hat sich in der Nord-West-Division der Virtual Bundesliga Club Championship in FIFA 22 eine komfortable Führung an der Tabellenspitze aufgebaut.

Im Spitzenspiel gegen Hannover 96 siegten die Bremer in allen drei Matches (1:0; 2:1; 2:0) und sicherten sich so die wohl wichtigsten neun Punkte der laufenden Saison. Damit führt Bremen mit elf Zählern Abstand die Tabelle an. Hannover verzichtete dabei überraschend auf den Leistungsträger der Hinrunde. Riad „Riad“ Fazlija pausierte an diesem Doppelspi...

