Was Tierhalter wissen müssen : Multiresistente Keime gefunden: Wie gefährlich ist rohes Hundefutter?

Hunde mit rohem Fleisch zu füttern kann ein Gesundheitsrisiko für Menschen sein. Denn das Futter kann Keime enthalten, die gegen mehrere Arten von Antibiotika resistent sind. Das hat eine neue Studie ergeben.

Porto | In allen untersuchten Proben von rohem Futter fanden die Mikrobiologinnen um Ana R. Freitas von der Universität Porto in Portugal laut einer Mitteilung multiresistente Enterokokken. Ihre Untersuchungsergebnisse stellten die Forscherinnen auf der Fachkonferenz European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases vor. Enterokokken treten im ...

