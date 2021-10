Halloween : Tiere mögen keine Kostüme - auch nicht an sich selbst

Wenn Kinder als Hexen, Teufel und Vampire von Tür zu Tür ziehen, finden das auch Haustiere zum Fürchten. Eine Heimtierexpertin gibt Tipps, wie Halloween nicht zur Horrorshow für geliebte Vierbeiner wird.

Hamburg | Ständiges Klingeln, Dauerlärm, ungewohnte Geräusche und Sprechchöre: Was für Kinder und Erwachsene an Halloween ein großer Spaß sein kann, bedeutet für viele Hunde und Katzen absoluten Stress. Als Erleichterung können Halter versuchen, die Klingel leiser zu stellen oder das Tier in einem abgelegenen Raum vor Dauerlärm zu schützen, rät die Tierschutzor...

