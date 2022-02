Natur-nachhaltigkeit : AfD-Fraktion: Nach Fischsterben Aussetzen von Fischen prüfen

Nach dem massenhaften Fischsterben am Kleinen Jasmunder Bodden auf Rügen fordert die AfD im Schweriner Landtag die Prüfung des Aussetzens von Fischen. „Nach der nun zwingend erforderlichen Ursachenforschung, sollten auch künstliche Besatzmaßnahmen in Erwägung gezogen werden, sofern dies aus gewässerökologischer Sicht möglich ist“, erklärte am Dienstag der fischereipolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Paul-Joachim Timm.

Eine Anfrage der Fraktion habe ergeben, dass die Landesregierung von Einnahmeeinbußen von mindestens 80.000 Euro jährlich für die Berufsfischer in Folge des massenhaften Sterbens ausgeht. Helfer bargen Anfang des Jahres ungefähr 31 Tonnen tote Fische - nachdem Angler und Anwohner ungewöhnlich viele tote Fische am Ufer des Boddens entdeckt hatten. Laut ...

