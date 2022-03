Tierschutz : Bärin aus Auffangstation gerettet: Neue Heimat im Norden

Vor dem Krieg in der Ukraine flüchten nicht nur Millionen Menschen. Auch Tiere werde aus den Gefahrenzonen in anderen Ländern in Sicherheit gebracht. So auch eine Bärin aus Kiew, die jetzt in Schleswig-Holstein eine neue Heimat finden durfte.

Eine aus einer ukrainischen Auffangstat...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.