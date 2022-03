Hund-katze-co : Beute blitzschnell schnappen

Schnapp! Blitzschnell fängt der Graureiher mit seinem großen, spitzen Schnabel seine Beute. Der Vogel bewegt sich kaum, während er an Ufern und Teichen nach Fröschen oder Fischen Ausschau hält. So lauert er der Beute auf. Auch Mäuse und Insekten mag der Graureiher gern.

In Deutschland gibt es nahezu das ganze Jahr lang viele Graureiher in der Natur zu sehen. Die Tiere fallen durch ihre Größe auf. Am Kopf der Graureiher befinden sich etwas längere schwarze Scheitelfedern. Wenn die Graureiher fliegen, ziehen sie ihren Kopf bis zu den Schultern zurück. So kann man Graureiher beim Fliegen von Kranichen oder Störchen unte...

