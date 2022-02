Tier-Wissen : Der Eisvogel ist auch im Warmen zu Hause

Ist der Eisvogel der Freund vom Eisbär? Nachbarn sind die beiden jedenfalls nicht. Wo der Vogel mit dem leuchtend blauen Federkleid zu Hause ist, erfährst du hier.

Wusstest du, dass Eisvögel auch dort leben, wo es sehr warm ist? Der Name der Tiere klingt so, als gäbe es Eisvögel nur in kalten Regionen. Tatsächlich kommen die Tiere auch dort vor, etwa in Skandinavien - aber nicht am Nordpol. Allerdings leben Eisvögel genauso in warmen Gebieten, etwa im Land Indien. Eisvögel haben einen kräftigen Schnabel. Man erke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.