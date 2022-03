Trotz Regen im Winter : Der Frühling kommt: Keine Entwarnung für Hessens Wälder

Sonnenschein und blauer Himmel wecken die Vorfreude auf den Frühling in Hessen. Die Vorboten sind schon seit einer ganzen Weile in der Natur zu finden.

Blumen, Vogelstimmen und wieder längere Tage - der Frühling hält Einzug in Hessen. Nach dem milden und nassen Winter sind die Wachstumsbedingungen für die Pflanzen gut, auch wenn es in dieser Woche vor allem nachts noch frostig bleiben dürfte. Der hessische Wald allerdings bleibt weiterhin ein Sorgenkind. Ein Überblick: Vegetation: An den klassischen F...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.